Более 36 израильских военнослужащих погибли в Газе за последние 24 часа

Корреспондент радиостанции Армии обороны Израиля также сообщил о гибели 46 израильских военнослужащих и офицеров в операции в северной части сектора Газа, которая продолжается уже более трёх месяцев. Израильские СМИ также подтвердили гибель ещё трёх военнослужащих в результате взрыва бомбы в Газе. В результате взрыва самодельной бомбы погибли трое и были ранены ещё несколько военнослужащих.