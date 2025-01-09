9 янв. 2025 г., 15:26
Новости ID: 85715408
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Более 36 израильских военнослужащих погибли в Газе за последние 24 часа

9 янв. 2025 г., 15:26
Новости ID: 85715408
Более 36 израильских военнослужащих погибли в Газе за последние 24 часа

Тегеран, 9 января, ИРНА - Израильские СМИ сообщали о гибели 6 и ранении более 30 израильских военнослужащих в столкновениях за последние 24 часа в секторе Газа, включая две засады бригад "Изаддин аль-Кассам" в городе Бейт-Ханун на севере сектора.

Корреспондент радиостанции Армии обороны Израиля также сообщил о гибели 46 израильских военнослужащих и офицеров в операции в северной части сектора Газа, которая продолжается уже более трёх месяцев.  Израильские СМИ также подтвердили гибель ещё трёх военнослужащих в результате взрыва бомбы в Газе.  В результате взрыва самодельной бомбы погибли трое и были ранены ещё несколько военнослужащих.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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