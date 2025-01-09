Корреспондент радиостанции Армии обороны Израиля также сообщил о гибели 46 израильских военнослужащих и офицеров в операции в северной части сектора Газа, которая продолжается уже более трёх месяцев. Израильские СМИ также подтвердили гибель ещё трёх военнослужащих в результате взрыва бомбы в Газе. В результате взрыва самодельной бомбы погибли трое и были ранены ещё несколько военнослужащих.
Более 36 израильских военнослужащих погибли в Газе за последние 24 часа
9 янв. 2025 г., 15:26
Новости ID: 85715408
Тегеран, 9 января, ИРНА - Израильские СМИ сообщали о гибели 6 и ранении более 30 израильских военнослужащих в столкновениях за последние 24 часа в секторе Газа, включая две засады бригад "Изаддин аль-Кассам" в городе Бейт-Ханун на севере сектора.
Похожие новости
-
В Газе израильские военные используют пленных как живой щит
Тегеран, 8 января, ИРНА – Израильские военные, при входе в здание на юге Газы, использовали…
-
ХАМАС призвал арабские и исламские страны противостоять жадности Израиля
Тегеран, 7 января, ИРНА - В заявлении движения ХАМАС осуждается публикация карт Израиля и призывает…
-
ООН выразила глубокую обеспокоенность в связи со смертью младенцев в Газе от холода
Нью-Йорк, 7 января, - Организация Объединенных Наций, после трагической гибели месячного младенца…
Ваш комментарий