16 мая 2022 г., 11:56
Journalist ID: 2390
News Code: 84754916
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Фестиваль цветов и розовой воды в Тегеране

Фестиваль цветов и розовой воды в воскресенье прошел в парке "Аб-ва-Аташ" в Тегеране.

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