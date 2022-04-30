30 апр. 2022 г., 21:59
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News Code: 84737972
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Фестиваль цветов и розовой воды в Мейманд

Город Мейманд на юге провинции Фарс, крупнейший производитель и экспортер розовой воды в Иране, ежегодно в мае проводит фестиваль розовой воды.

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