Фестиваль цветов и розовой воды в Мейманд

Город Мейманд на юге провинции Фарс, крупнейший производитель и экспортер розовой воды в Иране, ежегодно в мае проводит фестиваль розовой воды.
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