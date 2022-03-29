Богиня соли острова Ормуз

Долина тишины или богиня соли является одной из самых зрелищных достопримечательностей острова Ормуз на юге Ирана. Богиня соли отличается разнообразием цветов и красиво оттесанными камнями. Под этой соляной горой на оранжевом русле течет вода, которая очень приятно звучит в свободном пространстве, лишенном любого шумового загрязнения.