29 мар. 2022 г., 13:00
Journalist ID: 2390
News Code: 84699245
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Богиня соли острова Ормуз

Долина тишины или богиня соли является одной из самых зрелищных достопримечательностей острова Ормуз на юге Ирана. Богиня соли отличается разнообразием цветов и красиво оттесанными камнями. Под этой соляной горой на оранжевом русле течет вода, которая очень приятно звучит в свободном пространстве, лишенном любого шумового загрязнения.

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