25 мая 2020 г., 14:51
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News Code: 83799683
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Калийные испарительные бассейны

В комплексе Хур и Биабанак по добыче калийной соли существует 8 солнечных испарительных бассейнов по добыче соли, а 6 бассейнов по добыче карналлита. Этот комплекс является крупнейшим производителем калийной соли в Иране, который ежегодно производит до 50 тыс. тонн хлорида калия, 300 тыс. тонн хлорида натрия и 30 тыс. тонн гидроксида магния. Фото: Мохсен Фироози

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