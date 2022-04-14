Фестиваль тюльпанов в иранском Араке

Фестиваль и выставка тюльпанов с более 100 тыс. цветов и разновидностью 40 прошел в Араке, Маркази, Иран.
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