14 апр. 2022 г., 17:16
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News Code: 84716505
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Фестиваль тюльпанов в иранском Араке

Фестиваль и выставка тюльпанов с более 100 тыс. цветов и разновидностью 40 прошел в Араке, Маркази, Иран.

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