7 апр. 2022 г., 23:41
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News Code: 84708678
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Болото Миган в иранском Араке

Болото Миган расположено приблизительно в 17 км к северо-востоку от города Арак в центральном Иране. Ежегожно более 90 видов перелетных птиц, в том числе серые журавли, прилетеают на зимовку на болото "Миган" в провинции Маркази.

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