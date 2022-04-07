Болото Миган в иранском Араке

Болото Миган расположено приблизительно в 17 км к северо-востоку от города Арак в центральном Иране. Ежегожно более 90 видов перелетных птиц, в том числе серые журавли, прилетеают на зимовку на болото "Миган" в провинции Маркази.
Похожие новости
-
Первые журавли прилетели в провинцию Западный Азербайджан
Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Первые в сезоне 2020 года журавли прилетели на болото «Пирахмад»…
-
Более 4 тыс. перелетных птиц прилетели на иранское болото "Миган" на зимовку
Тегеран, 5 ноября. ИРНА – Более 4 тыс. перелетных птиц, в том числе серые журавли, прилетели…
-
Болото Гадиколай в Гаемшахре
Болото Гадиколай общей площадью 32 га расположено в 8 км от города Гаемшахр в провинции Мазендеран.…
Your Comment