Более 4 тыс. перелетных птиц прилетели на иранское болото "Миган" на зимовку

Начальник управления по охране окружающей среды провинции Маркази Реза Мирзаи заявил, что в этом году из-за жаркой погоды и распространения "птичьего гриппа" в России, число перелетных птиц сокращается по сравнению с прошлым годом.

"С вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа в России мигрировали только здоровые и способные к полетам птицы, а многие заразились и не продолжили свой годовой цикл миграции", указал он.

Ожидается, что численность перелетных птиц, которые проводят зиму в этом районе, достигнет 25-30 тыс.