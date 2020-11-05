5 нояб. 2020 г., 10:15
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News Code: 84099582
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Более 4 тыс. перелетных птиц прилетели на иранское болото "Миган" на зимовку

Более 4 тыс. перелетных птиц прилетели на иранское болото "Миган" на зимовку

Тегеран, 5 ноября. ИРНА – Более 4 тыс. перелетных птиц, в том числе серые журавли, прилетели на зимовку на болото "Миган" в провинции Маркази, в центральном Иране. Об этом сообщили местные власти в четверг.

Начальник управления по охране окружающей среды провинции Маркази Реза Мирзаи заявил, что в этом году из-за жаркой погоды и распространения "птичьего гриппа" в России, число перелетных птиц сокращается по сравнению с прошлым годом.

"С вспышкой высокопатогенного птичьего гриппа в России мигрировали только здоровые и способные к полетам птицы, а многие заразились и не продолжили свой годовой цикл миграции", указал он.

Ожидается, что численность перелетных птиц, которые проводят зиму в этом районе, достигнет 25-30 тыс.

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