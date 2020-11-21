Первые журавли прилетели в провинцию Западный Азербайджан

"Журавли прилетают на болото «Пирахмад» в Чалдоране на зимовку из России, Беларуси, Казахстана и Азербайджанской Республики", сказал он.
По его словам, кроме журавлей в Чалдоран на зимовку прилетают обыкновенные ласточки, чайки, Чирки-свистунки, кряквы и серые гуси.
Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии.
Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Первые в сезоне 2020 года журавли прилетели на болото «Пирахмад» в городе Чалдоран, сообщил в субботу глава управления охраны окружающей среды города Чалдоран, провинция Западный Азербайджан Ходжат Азаряр.
"Журавли прилетают на болото «Пирахмад» в Чалдоране на зимовку из России, Беларуси, Казахстана и Азербайджанской Республики", сказал он.
Your Comment