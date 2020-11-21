Первые журавли прилетели в провинцию Западный Азербайджан

"Журавли прилетают на болото «Пирахмад» в Чалдоране на зимовку из России, Беларуси, Казахстана и Азербайджанской Республики", сказал он.

По его словам, кроме журавлей в Чалдоран на зимовку прилетают обыкновенные ласточки, чайки, Чирки-свистунки, кряквы и серые гуси.

Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии.