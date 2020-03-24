24 мар. 2020 г., 22:11
Journalist ID: 2177
News Code: 83726580
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Болото Гадиколай в Гаемшахре

Болото Гадиколай общей площадью 32 га расположено в 8 км от города Гаемшахр в провинции Мазендеран.

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