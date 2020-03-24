Болото Гадиколай общей площадью 32 га расположено в 8 км от города Гаемшахр в провинции Мазендеран.
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Лавров призвал снять с Ирана санкции, мешающие борьбе с COVID-19
Москва, 25 марта. ИРНА — Россия призывает США незамедлительно снять с Ирана санкции, мешающие…
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Производство дезинфицирующих средств в Иране вырос в восемь раз
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Министр промышленности, шахт и торговли Ирана Реза Рахмани заявил,…
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Генсек ООН призвал страны мира сотрудничать с Ираном в борьбе с коронавирусом
Нью-Йорк, 24 марта. ИРНА — Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш…
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Болото Гадиколай в Гаемшахре
Болото Гадиколай общей площадью 32 га расположено в 8 км от города Гаемшахр в провинции Мазендеран.…
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ООН призвала ослабить санкции в отношении Ирана из-за коронавируса
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала…
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Лучший способ победить коронавирус — оставаться дома
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Иранский народ встретил ноуруз — Новый год по иранскому солнечному…
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Иран присоединился к проекту ВОЗ для изучения потенциальных препаратов для лечения коронавируса
Тегеран, 24 марта. ИРНА — 12 исследовательских групп из Ирана приступили к клиническим испытаниям…
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Иран вошел в десятку ведущих стран мира по производству стали
Тегеран, 24 марта. ИРНА — За 11 месяцев 1398 иранского календарного года (который завершился…
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США рассматривают COVID-19 как возможность для продолжения враждебности
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Американские политики считают распространение коронавируса возможностью…
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Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло более чем на 1,7 тыс.
Тегеран, 24 марта. ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране за сутки возросло на…
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