Дур-Унташ в Иламе

Дур-Унташ — древний город и храмовый комплекс, сохранившийся от государства Элам, находится в провинции Хузестан современного Ирана. Культовый комплекс эламской религии. Знаменит своим зиккуратом, одним из немногих за пределами Месопотамии. Расположен в 25 км к западу от города Дизфуль, 45 км к югу от города Сузы (Суса, Шуш), 120 км к северу от Ахваза.