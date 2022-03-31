31 мар. 2022 г., 20:15
Journalist ID: 2388
News Code: 84701670
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Дур-Унташ в Иламе

Дур-Унташ — древний город и храмовый комплекс, сохранившийся от государства Элам, находится в провинции Хузестан современного Ирана. Культовый комплекс эламской религии. Знаменит своим зиккуратом, одним из немногих за пределами Месопотамии. Расположен в 25 км к западу от города Дизфуль, 45 км к югу от города Сузы (Суса, Шуш), 120 км к северу от Ахваза.

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