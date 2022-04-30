30 апр. 2022 г., 16:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84737675
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Выращивание роз

Провинция Хорасан Разави является пионером в выращивании разных растений в теплицах, и ежегодно в этой провинции выращивается 160 миллионов горшечных цветов, кустарников, декоративных цветов и срезанных веток. Они отправляются в соседние страны и в Европу.

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