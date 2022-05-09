Вечеринка кинорежиссеров прошла в воскресенье в присутствии ряда актеров и кинорежиссеров в Тегеране.
Похожие новости
-
Встреча главы МИД Польши с Раиси
Министр иностранных дел Польши Збигнев Раув воскресенье провел встречу с президентом Ирана…
-
Фестиваль тюльпанов в Карадже
В районе Асара в городе Карадж (провинция Альборз) с 2 мая проходит фестиваль тюльпанов. В…
-
Соревнования по конному спорту в Гомбеде-Кавусе
В пятницу, 6 мая, в иранском городе Гомбаде-Кавус состоялся 22-й тур соревнований по конному…
-
Полумарафон в Ширазе
В Ширазском полумарафоне, который прошел в пятницу, 6 мая, приняли участие 380 человек. Они…
Your Comment