9 мая 2022 г., 09:52
Journalist ID: 2388
News Code: 84745854
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Вечеринка кинорежиссеров

Вечеринка кинорежиссеров прошла в воскресенье в присутствии ряда актеров и кинорежиссеров в Тегеране.

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