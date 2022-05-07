Полумарафон в Ширазе

В Ширазском полумарафоне, который прошел в пятницу, 6 мая, приняли участие 380 человек. Они пробежали дистанцию в 21.1 км.
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