7 мая 2022 г., 13:01
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Соревнования по конному спорту в Гомбеде-Кавусе

В пятницу, 6 мая, в иранском городе Гомбаде-Кавус состоялся 22-й тур соревнований по конному спорту.

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