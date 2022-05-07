Соревнования по конному спорту в Гомбеде-Кавусе

В пятницу, 6 мая, в иранском городе Гомбаде-Кавус состоялся 22-й тур соревнований по конному спорту.
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