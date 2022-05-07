Фестиваль тюльпанов в Карадже

В районе Асара в городе Карадж (провинция Альборз) с 2 мая проходит фестиваль тюльпанов. В настоящий момент уже зацветают 2,3 млн. луковиц тюльпанов, 45 тыс. квадратных метров цветников, 43 сорта расцветок.
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