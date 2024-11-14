Встреча генерального директора МАГАТЭ с главой Организации по атомной энергии Ирана

В четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, прибывший в Тегеран для встречи и переговоров с высокопоставленными должностными лицами Ирана, встретился и провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

journalistشهرام مومنی نوکنده
14 нояб. 2024 г., 19:28

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