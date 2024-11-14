Встреча генерального директора МАГАТЭ с главой Организации по атомной энергии Ирана

В четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, прибывший в Тегеран для встречи и переговоров с высокопоставленными должностными лицами Ирана, встретился и провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.
Похожие новости
-
Эслами: любая резолюция Совета управляющих встретит незамедлительный ответ Ирана
Тегеран, 14 ноября, ИРНА - Глава Организации по атомной энергии Ирана заявил, что любая резолюция…
-
Министр иностранных дел Ирана Аракчи заявил, что сотрудничество Ирана с МАГАТЭ обусловлено выполнением обязательств другой стороной
Тегеран, 14 ноября, ИРНА - В Тегеране 14 ноября состоялись переговоры министра иностранных…
-
Встреча генерального директора МАГАТЭ с министром иностранных дел
Утром в четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси…
??? ???????????