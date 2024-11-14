Встреча генерального директора МАГАТЭ с главой Организации по атомной энергии Ирана

В четверг генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, прибывший в Тегеран для встречи и переговоров с высокопоставленными должностными лицами Ирана, встретился и провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.