Церемония Дня врача с участием Президента

Церемония Дня врача была проведена в четверг с участием президента Масъуда Пезешкияна в Центре конференций Рази в Тегеране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
22 авг. 2024 г., 20:25

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