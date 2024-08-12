Пезешкиян: Европа должна сыграть эффективную роль в прекращении геноцида в Газе

Масъуд Пезешкиян в ответ на телефонный звонок канцлера Германии Олафа Шольца во вторник днем подчеркнул необходимость устранения препятствий для усиления отношений Ирана с европейскими странами и добавил, что Исламская Республика Иран стремится развивать отношения со всеми европейскими странами, включая Германию, на основе дружбы, общего доверия и взаимного уважения.

Президент отметил, что поддержка и укрепление мира, стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне являются одними из основных политик Исламской Республики Иран и добавил: «в условиях, когда сионистский режим, попирая все международные договоренности и законы, продолжает преступления и геноцид в Газе и предпринимает террористические действия в других странах, ставя под угрозу безопасность региона и мировой мир, ожидания людей мира от европейских стран, особенно от Германии, заключаются в эффективном участии в прекращении геноцида сионистов в Газе, а не в поддержке и пособничестве этому режиму».

Пезешкиян, подчеркивая, что Исламская Республика Иран всегда считает себя обязанной соблюдать международные законы и нормы, отметил: «Иран, приветствуя развитие взаимодействия со всеми странами и подчеркивая решение проблем через переговоры, никогда не сдает перед давлением, санкциями, наглостью и агрессией, а, согласно международным нормам, считает ответ на агрессоров своим правом».

Канцлер Германии Олаф Шольц также в этом телефонном разговоре поздравил Пезешкияна с избранием на пост президента Ирана и, отметив его ценные позиции, подчеркнул готовность и заинтересованность своей страны в расширении отношений с Ираном во всех сферах.