Пезешкиян: Развитие отношений с Россией является одним из приоритетов внешней политики Ирана

В понедельник, 5 августа, на встрече с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Шойгу президент Ирана заявил, что Россия является одной из стран, которые поддерживали Иран в трудные дни. Он назвал развитие отношений с этим стратегическим партнером одним из приоритетов внешней политики Исламской Республики Иран и подчеркнул необходимость ускорения реализации достигнутых между двумя странами соглашений.

«Мы считаем, что эпоха однополярного мира, где доминируют некоторые державы, в том числе США, прошла. Совместная позиция и сотрудничество Ирана и России в целях продвижения многополярного мира, безусловно, приведут к повышению безопасности и мира во всем мире», - пояснил президент, сделав акцент на важности регионального и международного сотрудничества Исламской Республики Иран и России.

«Преступные действия израильского режима против беззащитных и угнетенных жителей Газы, а также убийство Исмаила Хании, главы политического бюро движения ХАМАС, на территории нашей страны, являются ярким примером нарушения всех международных законов и норм», - отметил Пезешкиян в другой части своей речи, указав на чудовищные преступления сионистского режима в Газе и его действия, направленные на разжигание конфликта в регионе.

«Исламская Республика Иран ни в коем случае не стремится к расширению войны и кризиса в регионе, но этот режим, безусловно, получит ответ за свои преступления и дерзость», - заключил он.