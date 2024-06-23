В ЦБ Ирана представлен цифровой риал

Тегеран, 23 июня, ИРНА – Сегодня утром в центральном банке ИРИ на острове Киш состоялась церемония открытия и пробного внедрения цифрового риала при присутствии председателя Центрального банка Ирана Мохаммада Резы Фарзина.

23 июн. 2024 г., 17:06

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