В ЦБ Ирана представлен цифровой риал

Тегеран, 23 июня, ИРНА – Сегодня утром в центральном банке ИРИ на острове Киш состоялась церемония открытия и пробного внедрения цифрового риала при присутствии председателя Центрального банка Ирана Мохаммада Резы Фарзина.
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