Воинские почести военных атташе покойному Раиси и его спутникам

Церемония поминания и отдания воинских почестей иностранными военными атташе, проживающими в Тегеране, Президенту, аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси, покойному Министру иностранных дел и их спутникам состоялась во вторник в Министерстве обороны и поддержки Вооруженных Сил.