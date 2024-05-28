Воинские почести военных атташе покойному Раиси и его спутникам

Церемония поминания и отдания воинских почестей иностранными военными атташе, проживающими в Тегеране, Президенту, аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси, покойному Министру иностранных дел и их спутникам состоялась во вторник в Министерстве обороны и поддержки Вооруженных Сил.

journalistشهرام مومنی نوکنده
28 мая 2024 г., 21:30

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