Воинские почести военных атташе покойному Раиси и его спутникам

Церемония поминания и отдания воинских почестей иностранными военными атташе, проживающими в Тегеране, Президенту, аятолле Сейеду Эбрахиму Раиси, покойному Министру иностранных дел и их спутникам состоялась во вторник в Министерстве обороны и поддержки Вооруженных Сил.
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