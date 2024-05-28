Российский дипломат: Запад не в силах вбить клин в отношении Ирана и России

Подписав книгу памяти покойного президента Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц при крушении вертолета, Косачев в здании посольства Ирана в Москве отметил: «Мы вместе и только как мы вместе, ответим на те вызовы, которые очевидно обостряются».

«Мы скорбим вместе с народом Ирана, всегда будем помнить тех, кто ушёл, и всегда будем стараться быть достойными их памяти, их дел и их судьбы», - сказал российский дипломат, выразив соболезнования в связи с гибелью Президента ИРИ и сопровождавших его лиц.