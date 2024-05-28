28 мая 2024 г., 15:45
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Новости ID: 85492487
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Российский дипломат: Запад не в силах вбить клин в отношении Ирана и России

28 мая 2024 г., 15:45
Новости ID: 85492487
Российский дипломат: Запад не в силах вбить клин в отношении Ирана и России

Москва, 28 мая, ИРНА – Народ Ирана всегда был близок к народу России, который всегда будет оставаться близок к народу России, как бы ни желали наши недоброжелатели на этой трагичной ситуации вбить какой-то дополнительный клин в отношения между нашими странами, между нашими народами. Без малейшего сомнения этого не произойдёт. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев.

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Подписав книгу памяти покойного президента Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц при крушении вертолета, Косачев в здании посольства Ирана в Москве отметил: «Мы вместе и только как мы вместе, ответим на те вызовы, которые очевидно обостряются».

«Мы скорбим вместе с народом Ирана, всегда будем помнить тех, кто ушёл, и всегда будем стараться быть достойными их памяти, их дел и их судьбы», - сказал российский дипломат, выразив соболезнования в связи с гибелью Президента ИРИ и сопровождавших его лиц.

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