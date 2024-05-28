Министр иностранных дел Омана посетил дом Хосейна Амира Абдоллахияна

Бдр бен Хамд аль-Бусаиди, министр иностранных дел Омана, который находится с визитом в Тегеране, в понедельник вечером посетил дом покойного Хосейна Амира Абдоллахияна, где встретился с его семьей.

journalistشهرام مومنی نوکنده
28 мая 2024 г., 12:27

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