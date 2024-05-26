Подписание книги памяти погибших при крушении вертолета Президента в МИД

Церемония подписания памятного альбома погибших при крушении вертолета аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси, Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Исламской Республики Иран, состоялась в воскресенье утром в здании Министерства иностранных дел в присутствии послов и глав иностранных представительств, аккредитованных в Иране.