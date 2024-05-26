Подписание книги памяти погибших при крушении вертолета Президента в МИД

Церемония подписания памятного альбома погибших при крушении вертолета аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси, Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Исламской Республики Иран, состоялась в воскресенье утром в здании Министерства иностранных дел в присутствии послов и глав иностранных представительств, аккредитованных в Иране.

journalistشهرام مومنی نوکنده
26 мая 2024 г., 12:32

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