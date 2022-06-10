10 июн. 2022 г., 12:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84783473
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В иранском Хамедане освободили 12 хищных птиц

В горах Альванд в провинции Хамедан выпустили на свободу 12 хищных птиц после прохождения реабилитационного курса.

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