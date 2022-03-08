8 мар. 2022 г., 12:59
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Сибирский белый журавль покинул иранский Мазендеран

Сибирский белый журавль покинул иранский Мазендеран

Сари, 8 марта, ИРНА - Единственный сибирский белый журавль, который зимовал в лагуне Ферейдун Кенар, через 131 дней сегодня вернулся в Сибирь.

Сибирский белый журавль, который также известен в Иране как "Омид" (надежда), считается единственным выжившим из этого исчезающего вида. Он в этом году в 14-й год подряд прибыл в лагуну Ферейдун Кенар.
Стерх, или белый журавль — вид журавлей, эндемик северных территорий России. Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также Красной книги России. В настоящее время численность якутской популяции вида (в дикой природе) оценивается приблизительно в 2900—3000 особей. Критическая ситуация сложилась с западносибирскими стерхами — их в природе осталось около 20 особей.
Протяженность миграций стреха – одна из самых больших среди журавлей и составляет 5,5 6 тысяч километров. Птицы зимуют в Индии, Иране, Юго Восточном Китае.

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