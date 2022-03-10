10 мар. 2022 г., 15:49
Journalist ID: 2177
News Code: 84678833
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В иранском Куме освободили несколько хищных птиц

На охраняемой природной территории «Палангдаре» в провинции Кум выпустили на свободу несколько хищных птиц после прохождения реабилитационного курса.

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