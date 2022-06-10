10 июн. 2022 г., 11:51
Journalist ID: 2177
News Code: 84783461
0 Persons

Tags

Визит Раиси в провинцию Чехармахаль и Бахтиария

В четверг, 9 июня, президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси совершил визит в провинцию Чехармахаль и Бахтиария.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha