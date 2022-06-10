Визит Раиси в провинцию Чехармахаль и Бахтиария

В четверг, 9 июня, президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси совершил визит в провинцию Чехармахаль и Бахтиария.
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