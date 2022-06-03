Раиси почтил память погибших пограничников во время второй мировой войны

В рамках своего визита в провинцию Восточный Азербайджан Президент Ирана Эбрахим Раиси посетил приграничный город Джолфа и свободную зону Арас, на границах Азербайджана и Армении, а также Нахчыванскую Автономную Республику. Он почтил память трех пограничника у железного моста на берегу реки Аракс, погибших в сентябре 1941 года при сопротивлении иностранной агрессии на иранской земле.