3 июн. 2022 г., 13:36
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Раиси почтил память погибших пограничников во время второй мировой войны

В рамках своего визита в провинцию Восточный Азербайджан Президент Ирана Эбрахим Раиси посетил приграничный город Джолфа и свободную зону Арас, на границах Азербайджана и Армении, а также Нахчыванскую Автономную Республику. Он почтил память трех пограничника у железного моста на берегу реки Аракс, погибших в сентябре 1941 года при сопротивлении иностранной агрессии на иранской земле.

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