Выращивание рапса на берегах озера Урмия

В последние годы фермеры приветствовали выращивание рапсовой масличной культуры благодаря низкой потребности в воде на берегах озера Урмия.
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