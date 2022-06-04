4 июн. 2022 г., 09:52
Journalist ID: 2388
News Code: 84777389
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Выращивание рапса на берегах озера Урмия

В последние годы фермеры приветствовали выращивание рапсовой масличной культуры благодаря низкой потребности в воде на берегах озера Урмия.

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