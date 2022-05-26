26 мая 2022 г., 11:14
Journalist ID: 2177
News Code: 84767908
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Встреча первого вице-президента с вице-премьером РФ

25 мая, первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер провел в Тегеране встречу с вице-премьером России, сопредседателем Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александром Новаком.

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