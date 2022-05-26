Вице-президент: развитие отношений с Россией — одно из стратегических направлений политики Ирана

Об этом заявил он на встрече с вице-премьером России, сопредседателем Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александром Новаком.

Во время встречи, Мохбер заявил, что обе стороны должны установить цели для развития двусторонних связей, и призвал совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству работать в этом направлении.

По словам иранского вице-президента, уровень российско-иранских торгово-экономических отношений не соответствует уровню политического диалога.

Мохбер также заявил о готовности расширения сотрудничества в сфере транспорта, отметив, что реализация проектов в этой сфере придаст мощный импульс развитию торговли России и Ирана.

По словам Мохбера, банковско-финансовые проблемы являются препятствием для активизации двустороннего сотрудничества.

Мохбер призвал к усилиям по устранению этого препятствия и сказал, что две страны могут использовать свои национальные валюты в своих торговых операциях.

Ранее вице-премьер РФ в ходе встречи с представителями деловых кругов России и Ирана сказал, что Тегеран и Москва считают важным расширять сотрудничество в финансовой сфере, включая гармонизацию системы передачи финансовых сообщений, сопряжение платёжных систем «Мир» и «Шетаб», а также расчёты в национальных валютах.

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