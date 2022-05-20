Обычай Голь Галтан в иранском Семнане

Вчера в четверг в Семнане прошел исторический обычай Голь Галтан. Традиция проводится в отношений новорожденных детей в лепестках дамасской розы, которые впервые в своей жизни видят весну. При этом, собрав достаточное количество цветков дамасской розы, их отделяют на лепестки, младенца предварительно дома купают.
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