Обычай Голь Галтан в иранском Семнане

Вчера в четверг в Семнане прошел исторический обычай Голь Галтан. Традиция проводится в отношений новорожденных детей в лепестках дамасской розы, которые впервые в своей жизни видят весну. При этом, собрав достаточное количество цветков дамасской розы, их отделяют на лепестки, младенца предварительно дома купают.