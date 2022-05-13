14 мая 2022 г., 00:43
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Культурно-спортивный фестиваль кочевников

В пятницу, 13 мая в Харне (провинция Восточный Азербайджан) прошел 27-й культурно-спортивный фестиваль по случаю весеннего переселения кочевников Калибар. Участники фестиваля приняли участие в соревнованиях по конному спорту, перетягиванию каната, легкой атлетике, борьбе, Армрестлингу и стрельбе из лука.

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