Культурно-спортивный фестиваль кочевников

В пятницу, 13 мая в Харне (провинция Восточный Азербайджан) прошел 27-й культурно-спортивный фестиваль по случаю весеннего переселения кочевников Калибар. Участники фестиваля приняли участие в соревнованиях по конному спорту, перетягиванию каната, легкой атлетике, борьбе, Армрестлингу и стрельбе из лука.