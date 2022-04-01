Неопубликованные ранее архивные снимки Дня Исламской Республики

1 апреля 1979 года более 98,2 % иранцев на референдуме проголосовали за форму правления в виде Исламской Республики, и с тех пор в Иране ежегодно 1 апреля отмечается в качестве Дня Исламской Республики и государственного праздника.
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