1 апр. 2022 г., 17:25
Journalist ID: 2177
News Code: 84702340
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Неопубликованные ранее архивные снимки Дня Исламской Республики

1 апреля 1979 года более 98,2 % иранцев на референдуме проголосовали за форму правления в виде Исламской Республики, и с тех пор в Иране ежегодно 1 апреля отмечается в качестве Дня Исламской Республики и государственного праздника.

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