Новогоднее обращение Президента к гражданам Ирана

Президент Эбрахим Раиси поздравил граждан Ирана с наступлением Нового иранского года 1400 н.э.
Похожие новости
-
Новогоднее поздравление Лидера
Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи в своем поздравительном послании по…
-
Признаки наступления весны на севере Тегерана
Большой базар Таджриша является одним из основных мест покупки жителей Тегерана накануне Новруза,…
-
Новрузский караван прибыл на конечную станцию
Новрузский караван «Всемирный праздник Новруз» в четверг прибыл в Санандадж после посещения…
Your Comment