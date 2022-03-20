20 мар. 2022 г., 21:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84691812
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Новогоднее обращение Президента к гражданам Ирана

Президент Эбрахим Раиси поздравил граждан Ирана с наступлением Нового иранского года 1400 н.э.

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