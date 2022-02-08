8 февр. 2022 г., 11:54
Journalist ID: 2177
News Code: 84643313
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8 февраля 1979 года: архивные фотографии ИРНА

Представляем вашему вниманию одни из самых выразительных и эмоциональных фотографий, сделанных 8 февраля 1979 года — три дня до Победы исламской революции в Иране. В этот день демонстранты начали движение в сторону площади «Азади» в знак поддержки Временного правительства. Архивные фотографии ИРНА к 43-летию Победы исламской революции.

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