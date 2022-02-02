2 февр. 2022 г., 14:43
Journalist ID: 2177
News Code: 84636313
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Раиси выразил приверженность идеям основоположника ИРИ

Президент Ирана Эбрахим Раиси и члены кабинета министров в преддверии годовщины 43-й годовщины победы Исламской революции выразили приверженность идеям покойного основоположника Исламской Республики имама Хомейни в среду утром.

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