Лидер Исламской революции посетил мавзолей Имама Хомейни

Верховный Лидер аятолла Али Хаменеи в понедельник присутствовал в мавзолее покойного Имама Хомейни в Тегеране, чтобы отдать дань основоположнику Исламской революции.
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