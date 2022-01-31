31 янв. 2022 г., 11:38
Journalist ID: 2390
News Code: 84632916
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Лидер Исламской революции посетил мавзолей Имама Хомейни

Верховный Лидер аятолла Али Хаменеи в понедельник присутствовал в мавзолее покойного Имама Хомейни в Тегеране, чтобы отдать дань основоположнику Исламской революции.

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