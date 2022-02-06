6 февр. 2022 г., 12:22
Journalist ID: 2177
News Code: 84640514
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История Победы исламской революции: архивные фотографии ИРНА

Представляем вашему вниманию одни из самых выразительных и эмоциональных фотографий, сделанных 6 февраля 1979 года — пять дней до Победы исламской революции в Иране. Архивные фотографии ИРНА к 43-летию Победы исламской революции.

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