История Победы исламской революции: архивные фотографии ИРНА

Представляем вашему вниманию одни из самых выразительных и эмоциональных фотографий, сделанных 6 февраля 1979 года — пять дней до Победы исламской революции в Иране. Архивные фотографии ИРНА к 43-летию Победы исламской революции.
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