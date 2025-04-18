Свобода иранского паломника, задержанного в Саудовской Аравии

Иранский паломник, который был арестован в конце прошлого года (солнечный календарь) за незаконную фото- и видеосъемку в городе Медина и содержался под стражей, был освобожден благодаря усилиям Министерства иностранных дел и вернулся в страну в пятницу утром (18 апреля 2025 года).

journalistشهرام مومنی نوکنده
19 апр. 2025 г., 01:34

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