Караван-сарай "Робат-и Келли" - одно из исторических зданий в округе Джаджром в Северном Хорасане, относящееся к периоду правления Тимуридов и Сефевидов. Караван-сараи служили местом отдыха на дорогах для путешественников и были не только местом обеспечения едой, водой и кровом, но и играли важную роль в качестве центров торговли и культурного обмена. Структура Робат-и Келли включает в себя центральный двор, комнаты и служебные помещения, которые удовлетворяли потребности путешественников.