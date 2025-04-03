Караван-сарай "Робат-и Келли" - одно из исторических зданий в округе Джаджром в Северном Хорасане, относящееся к периоду правления Тимуридов и Сефевидов. Караван-сараи служили местом отдыха на дорогах для путешественников и были не только местом обеспечения едой, водой и кровом, но и играли важную роль в качестве центров торговли и культурного обмена. Структура Робат-и Келли включает в себя центральный двор, комнаты и служебные помещения, которые удовлетворяли потребности путешественников.
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