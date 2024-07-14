Караван-сарай Гандж Али Хан в Кермане

Караван-сарай Гандж Али Хан – одна из достопримечательностей Кермана, расположенная в восточной части площади Гандж Али Хан.

Он был построен в периоде Сефевидов в качестве школы, но позже изменил свое назначение и стал одним из караван-сараев Ирана. Сегодня это здание снова стало образовательным местом и здесь проводятся некоторые занятия художественного факультета керманского университета им. Бахонера. Здание было построено в периоде великого Шаха Аббаса по приказу Гандж Али Хана, тогдашнего правителя Кермана. Сначала он построил площадь Гяндж Али Хана, а затем превратил ее в комплекс, соединив со зданием школу Гяндж Али Хана, хаммам и базар. Архитектура здания имеет круглую форму и оно было построено по четырехэванному плану и имеет пять арок. Здание было построено из кирпича и в его отделке использованы изразцы и мокраны.