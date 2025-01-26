Тимче Амин-ад-Доуле в Кашане – шедевр геометрии иранских архитекторов

Кашанский базар считается одним из важнейших и красивейших базаров Ирана. В конце двенадцатого века хиджры он был полностью разрушен в результате землетрясения. Однако в эпоху Каджаров, при Фетх-Али шахе и Насер ад-Дин шахе, он был отреставрирован и восстановлен в удовлетворительном состоянии, и в ходе этих реконструкций было построено множество зданий. Среди этих зданий – тимче и караван-сарай, построенные «Его Высочеством Амин ад-Доуле».

Тимче Амин-ад-Доуле – одно из достопримечательностей Кашана, расположенное на пересечении улицы Баба Афзал и площади Камаль-ол-Мольк, в одной из центральных точек базара. Чтобы лучше узнать эту известную жемчужину на базаре Кашана, оставайтесь с нами.

Тимче Амин-ад-Доуле, или караван-сарай Амин-ад-Доуле, считается одним из зданий эпохи Каджаров в городе Кашан. Он расположен на перекрестке исторического базара этого города и известен как Мианчал. В конце XII века хиджры этот базар был разрушен землетрясением, а затем, в эпоху Каджаров, был восстановлен благодаря усилиям человека по имени Фаррох-хан Гаффари, известного как Амин-ад-Доуле, одного из выдающихся деятелей того времени. Одним из участков, добавленных к Кашанскому базару, является этот тимче, названный в честь его основателя Амин-ад-Доуле. Строительство этого тимче длилось с 1901 по 1906 год хиджры, а его архитектором был мастер Али Мариам Кашани.