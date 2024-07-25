Всемирная олимпиада по физике 2024 в Исфахане

Теоретический экзамен 54-й Всемирной олимпиады по физике 2024 года был проведен в четверг в Исфаханском технологическом университете. Экзамены на этой олимпиаде состоят из 2 частей - экспериментальной (лабораторной) и теоретической. В олимпиаде приняли участие 198 одаренных учащихся из 46 стран.
25 июл. 2024 г., 16:40
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