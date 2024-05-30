Глава ОАЭИ: Наша цель - повышение производительности и благополучия общества с помощью атомной энергии

В пятницу, на церемонии открытия комплекса по обработке излучения в Исфахане, Мохаммад Эслами заявил: "Наш подход заключается в том, чтобы сделать влияние атомной энергии видимым в жизни людей. Это должно было произойти раньше, но благодаря упорству и настойчивости, а также благодаря акценту на это со стороны покойного президента, мы добились значительного прогресса".

Глава Организации по атомной энергии подчеркнул: "Облучение должно быть распространено на все товары и отрасли, особенно потому, что оно позволит контролировать загрязнение окружающей среды".

Эслами сказал: "С помощью этой технологии можно лечить рак и превращать городские сточные воды в чистую питьевую воду."

Глава Организации по атомной энергии отметил: "Провинция Исфахан играет ключевую роль в стратегическом документе по атомной промышленности, и мы должны помнить, что культурная, техническая и промышленная работа должны идти параллельно".