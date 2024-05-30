30 мая 2024 г., 13:40
Новости ID: 85494563
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Глава ОАЭИ: Наша цель - повышение производительности и благополучия общества с помощью атомной энергии

30 мая 2024 г., 13:40
Новости ID: 85494563
Глава ОАЭИ: Наша цель - повышение производительности и благополучия общества с помощью атомной энергии

Испахан, 30 мая, ИРНА- Заместитель президента и глава Организации по атомной энергии заявил, что цель Ирана - повышение производительности, особенно в сельском хозяйстве, и благополучия общества с помощью атомной энергии.

В пятницу, на церемонии открытия комплекса по обработке излучения в Исфахане, Мохаммад Эслами заявил: "Наш подход заключается в том, чтобы сделать влияние атомной энергии видимым в жизни людей. Это должно было произойти раньше, но благодаря упорству и настойчивости, а также благодаря акценту на это со стороны покойного президента, мы добились значительного прогресса".

Глава Организации по атомной энергии подчеркнул: "Облучение должно быть распространено на все товары и отрасли, особенно потому, что оно позволит контролировать загрязнение окружающей среды".

Эслами сказал: "С помощью этой технологии можно лечить рак и превращать городские сточные воды в чистую питьевую воду."

Глава Организации по атомной энергии отметил: "Провинция Исфахан играет ключевую роль в стратегическом документе по атомной промышленности, и мы должны помнить, что культурная, техническая и промышленная работа должны идти параллельно".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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