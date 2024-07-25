Присутствие Верховного Лидера на могиле Амира Абдоллахияна, Моусави, Джалладати и Замани-Ния

Аятолла Али Хаменеи, Верховный Лидер революции, присутствовал на могиле Хосейна Амира Абдоллахияна, ушедшего из жизни министра иностранных дел, генерала Сейеда Мехди Моусави, командира охраны погибшего президента Раиси, Сейеда Мехди Джалладати и Вахида Замани-Ния.
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