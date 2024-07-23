Мы чрезвычайно впечатлены сообщением о Палестине: бельгийская молодежь

“Мы были глубоко впечатлены вашим посланием, в котором вы призываете к справедливости и поиску истины, а также вашей непоколебимой приверженностью делу Палестины и угнетенных во всем мире”.

В письме бельгийской молодежи, адресованном Лидеру, говорится: “Ваши неустанные и беспощадные усилия по достижению взаимопонимания, справедливости и солидарности в решении сложных задач имеют первостепенное значение, и мы полны решимости углубить наше понимание ислама”.

Далее в письме говорилось, что движение европейских и американских студентов в поддержку Палестины является признаком осознания западной молодежью несправедливости в мире, подчеркивалось, что “мы с нетерпением ожидаем продолжения этого плодотворного обмена мнениями в духе диалога и конструктивного сотрудничества”.