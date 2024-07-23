23 июл. 2024 г., 21:12
??????? ID: 85547160
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Мы чрезвычайно впечатлены сообщением о Палестине: бельгийская молодежь

23 июл. 2024 г., 21:12
??????? ID: 85547160
Мы чрезвычайно впечатлены сообщением о Палестине: бельгийская молодежь

Тегеран, 23 июля, ИРНА - В письме Лидеру Исламской революции группа бельгийской молодежи поблагодарила его за предыдущее письмо в поддержку пропалестинских студенческих протестов в университетах США и Европы.

“Мы были глубоко впечатлены вашим посланием, в котором вы призываете к справедливости и поиску истины, а также вашей непоколебимой приверженностью делу Палестины и угнетенных во всем мире”.

В письме бельгийской молодежи, адресованном Лидеру, говорится: “Ваши неустанные и беспощадные усилия по достижению взаимопонимания, справедливости и солидарности в решении сложных задач имеют первостепенное значение, и мы полны решимости углубить наше понимание ислама”.

Далее в письме говорилось, что движение европейских и американских студентов в поддержку Палестины является признаком осознания западной молодежью несправедливости в мире, подчеркивалось, что “мы с нетерпением ожидаем продолжения этого плодотворного обмена мнениями в духе диалога и конструктивного сотрудничества”.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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