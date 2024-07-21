Лидер Ирана: Палестинский вопрос по-прежнему остается первоочередным для мусульманского мира

Лидер Исламской революции сегодня утром в ходе встречи с спикером и депутатами парламента подчеркнул: «Мы должны искренне верить, что победа и успех избранного президента в управлении страной - это наша победа».

Аятолла Али Хаменеи, упомянув о роли парламента в управлении страной и дав некоторые рекомендации депутатам, затронул палестинскую проблему и сказал: «Палестинский вопрос по-прежнему остается первоочередным для мусульманского мира. Парламент [Ирана] не должен оставаться спокойным по этому вопросу».

Он добавил: «Правда состоит в том, что первоначальный энтузиазм в отношении Газы у многих уже прошел, но на самом деле важность этого вопроса сегодня даже больше, чем в первые дни».

Верховный лидер Ирана, указывая на неспособность сионистского режима достичь своих целей в Газе, сказал: «Сила сопротивления день ото дня все больше доказывает себя. Даже такая мощная военная, политическая и экономическая держава, как США, поддерживающая сионистский оккупационный режим, борется с группой сопротивления и не может свергнуть их».

Осудив преступления сионистского режима в Газе, он сказал: «Поскольку сионисты не могут поставить на колени ХАМАС и сопротивление, они сбрасывают бомбы на головы людей; школы, больницы, детей, женщин. Совершается крайнее преступление на глазах всего мира».